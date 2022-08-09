«مصطفى» و«ندى» جمعهما الحب وفرقهما حادث حفل الزفاف في البحيرة

اجتمعا على حب الرياضة والمرح مع الأطفال، لأنهما يعملان مدربان رياضيان وفي نفس الوقت هما طالبان بكلية التربية الرياضية، إلا أن حادث حفل الزفاف فرقهما أمس، هكذا كان الحال بين ندى صلاح التي لقيت مصرعها فجر اليوم، وخطيبها مصطفى صبحي، المصاب جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء توجههما لحضور حفل زفاف أصدقائهما.

حادث زفاف مروع راح ضحيته مهندس وفتاة، فيما أصيب خطيبها، وشقيقتها بإصابات بالغة وشخص آخر، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لحفظ الجثث وعمل الإسعافات الأولية للمصابين، وحُرر محضر بالواقعة.

وأصيب خطيب ندى وشقيقتها إصابات بالغة، وجرى نقلهما إلى العناية المركزة بمستشفى كفر الدوار العام وسط مطالب من ذويهم بالدعاء لهما بالشفاء العاجل.

وتشهد مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة الآن حالة من الحزن، حيث بدأ أهالي الضحايا في تشييد سرادق العزاء للمتوفيين إثر الحادث استعدادًا لاستقبال الجثامين، وتشييعها إلى مثواها الأخير وسط حالة من انهيار أصدقائهم.

وأشار محمد هشام، ابن عم ندى، إلى أن صلاة الجنازة عليها ستكون ظهر اليوم بمسجد النور بالميزانية، على أن تكون جنازة المهندس محسن مصطفى في نفس الموعد بمسجد السلام، مناشدًا الجميع بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة ولأهلهم بالصبر والسلوان.

تعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد انقلاب سيارة ملاكي، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين وجرى تحرير محضر.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها عدد من الأصدقاء أثناء توجههم لحضور حفل زفاف أصدقائهم بمحافظة الإسكندرية، وتبين وفاة كل من: «محسن مصطفى طالب بكلية الهندسة، ندى صلاح طالبة بكلية التربية الرياضية»، وإصابة خطيبها مصطفى صبحي طالب بكلية التربية الرياضية وشقيقتها مي صلاح طالبة، وعمر عصام طالب بكلية الهندسة، وجميعهم مقيمون في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار وحرر محضر بالواقعة