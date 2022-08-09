أنغام تطرح أغنيتها الجديدة «عارفة قيمتي»

كشفت الفنانة أنغام أغنيتها الجديدة «عارفة قيمتي» من خلال طرحها، منذ قليل، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وبمجرد طرحها وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وخاصة أنهم كانوا ينتظرون طرحها منذ الإعلان عنها بالأمس.

وتعاونت الفنانة أنغام في أغنية «عارفة قيمتي» مع الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم وميكس وماستر أمير محروس، واعتمدت في الكليب الخاص بالأغنية على طريقة lyrics video.

أنغام تطرح أغنيتها الجديدة

وكانت قد أعلنت الفنانة أنغام يوم أمس الإثنين طرح أغنيتها الجديدة «عارفة قيمتي»، مساء اليوم الثلاثاء، من خلال نشرها لصورة البوستر الخاصة بالأغنية والتي ظهرت فيها بلوك مختلف وجديد عليها.

أما عن بداية الإعلان عن الأغنية فكان من خلال فيديو نشرته أنغام عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» ظهرت فيه وهي توقع على منديل باسم الأغنية «عارفة قيمتي».

وتقول كلمات الأغنية ...

بنخطف وقت م الدنيا ونتسابق مع الأيام

وعمرنا كام عشان نقبل ثواني في عمرنا يضيعوا

بقيت ما بجيش على نفسي عشان مخلوق

أنا اللي بسوق

وقبل ما حد بيبعني انا بيبيعه

عارفة قيمتي وعارفة انا مين

ده الطريق اللي انا ماشياه

مش مهم الناس عايزين

المهم اللي انا عايزاه

كل ثانية انا ناوية اعيش

واللي فان هنساه

آخر حفلات أنغام

يذكر أن الفنانة أنغام كانت قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلاله عددا كبيرا من أغانيها المميزة، ومنها «نفضل نرقص ولوحة باهتة ومتلخبطة واتجاه واحد».