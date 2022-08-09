الذهب يصل إلى أعلى مستوى عالميا في 6 أسابيع.. الأوقية بـ1817 دولارا

اتسعت مكاسب الملاذ الآمن خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط اشتعال المخاوف بشأن بيانات التضخم التي ستصدر غدًا الأربعاء، لينجح الذهب في إضافة المزيد من الدولارات إلى سعر الأوقية.

وبحسب موقع «Investing» العالمي، تترقب أسواق المال العالمية غدا الأربعاء، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي ستحدد وجهة البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الاجتماع المقبل، في سبتمبر المقبل، عقب بيانات التوظيف التي جاءت أعلى التوقعات لتبدد جانبا من مخاوف الركود.

1817 دولارا للأوقية

وقال «Investing»، إن أسعار الذهب قفزت اليوم الثلاثاء، لتصل إلى قرب الـ1817 دولارا للأوقية، قبل أن تقلص تتراجع من مكاسبها إلى مستويات قرب الـ1815 دولارا للأوقية، بزيادة في حدود 0.6%.

وأشار إلى أن أسعار الذهب تتراوح على مدار اليوم الثلاثاء الموافق لـ 9 أغسطس الحالي بين مستويات 1817 دولار كقمة، ومستويات 1799.4 دولار كقاع، وهي أقرب مستوياته منذ نهاية يونيو 2022.

وأكد «Investing»، أنه في غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، خلال تعاملات اليوم، في حدود 0.4% قرب مستويات 106 نقاط، بينما سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستويات 2.8%.

بنك جولدن مان ساكس

وأظهر مسح البنك الفيدرالي الأمريكي عن شهر يوليو انخفاض توقعات التضخم للعام المقبل إلى 6.2% من 6.8% المتوقعة في يونيو، وتراجعت التوقعات للسنوات الثلاث المقبلة إلى 3.2% من 3.6% في شهر يونيو.

وأشار «Investing»، إلى أن بنك جولدن مان ساكس توقع أن يتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، لكن سوق الأسهم قد لا يستفيد بهذا التطور، لافتاً إلى أن أسعار الذهب ارتفعت أمس، بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات بتخفيف وتيرة زيادات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مع انخفاض توقعات التضخم.