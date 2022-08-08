تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ1074 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم، في السوق المحلية والعالمية، خلال تعاملات اليوم، وحققت انخفاضا طفيفًا لينخفض الذهب 6 جنيهات مقارنة بسعر أمس، إذ سجل سعر عيار الذهب 21 انخفاضا ليسجل 1074 جنيهًا.

عيار الذهب 21 يسجل 1074 جنيهًا

ولفتت تقارير أسعار الذهب الخاصة بالبورصات العالمية والمحلية، إلى أنَّ عيار 24 سجل 1,227 جنيه للجرام، و921 جنيهًا للجرام من عيار 18، و716 جنيهًا للجرام من عيار 14، مشيرًا إلى أنَّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و529 جنيهًا

بينما سجل سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و529 جنيهًا دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.