تراجع جديد في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفقد 10 جنيهات

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية في ختام التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، الموافق لـ 8 أغسطس الحالي وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تراجعًا بمقدار يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات في الجرام الواحد، مقارنة بالأسعار في التعاملات الصباحية مع ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية، إذ أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية مرتبط بالأسعار في البورصات العالمية.

جرام عيار 21 يسجل 1065 جنيه

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لـ «الوطن»، إن أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية تراجع بمقدار يتراوح بين 8 جنيهات، و10 جنيهات في جرام الذهب عيار 21 إذ سجل في ختام التعاملات 1065 جنيه مقارنة بـ 1075 جنيه في التعاملات الصباحية.

وأضاف «ميلاد» أن سعر جرام الذهب عيار 24 انخفض بمقدار 9 جنيهات في ختام التعاملات، بعدما سجل 1217 جنيه مقارنة بـ 1228 جنيه، بينما سجل الجرام عيار 18 نحو 913 جنيه في ختام التعاملات مقارنة بـ 921.50 جنيه متراجعًا بقيمة 8 جنيهات.

سعر أوقية الذهب عالمياً تسجل 1781 دولار في ختام التعاملات

وتابع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 14 سجل في ختام التعاملات المسائية 712 جنيه قياساً بـ 719 جنيه في التعاملات الصباحية، في حين سجل سعر الجنيه الذهب (يزن 8 جرامات ذهب عيار 21) في الختام بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8520 جنيه مقارنة بـ 8600 جنيه في التعاملات الصباحية بعد أن تراجع بنحو 80 جنيه.

وقال «ميلاد» إن السعر العالمي لأوقية الذهب سجل في ختام التعاملات المسائية نحو 1788 دولار مقابل 1781 دولار أمريكي مقارنة ببداية تعاملات اليوم الإثنين 8 أغسطس الحالي.