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عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 13 جنيها خلال تعاملات اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
03:09 م | الأحد 07 أغسطس 2022
الذهب

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في السوق المحلية والعالمية، خلال تعاملات اليوم، وحققت ارتفاعا ملحوظًا؛ ليرتفع الذهب 13 جنيهَا مقارنة بسعر أمس، إذ سجل سعر عيار الذهب 21 ارتفاعًا ليسجل 1080 جنيهًا.

سعر عيار الذهب 21 يسجل 1080 جنيهًا

وقالت تقارير أسعار الذهب الخاصة بالبورصات العالمية، إن عيار 24 سجل 1,234 جنيه للجرام، و926 جنيهًا للجرام من عيار 18، و720 جنيهًا للجرام من عيار 14، مشيرًا إلى أنَّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب 8 الاف و640 جنيهًا دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.