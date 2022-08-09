«المالية» تبيع أذون خزانة بـ66 مليار جنيه.. الفائدة وصلت لـ16.37%

نجحت وزارة المالية في جمع 66 مليار جنيه من الأسواق المحلية مقابل إصدار أذون خزانة متعددة الآجال، منذ الخميس الماضي 4 أغسطس الجاري، حتى أول أمس الأحد، وذلك عبر البنك المركزي المصري، وبمتوسط أسعار فائدة تتراوح بين 16.37 % كأعلى سعر، و16% كأدنى سعر، بينما رفضت بيع أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه.

66 مليار جنيه

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر الموقع الرسمي على الإنترنت، قبول وزارة المالية عطاءات لبيع أذون خزانة آجال 91 و182 و364 يوما بقيمة إجمالية بلغت 66 مليار جنيه على مدار يومي الخميس والأحد الماضيين.

ووفقاُ للموقع الرسمي للبنك باعت وزارة المالية أذون خزانة أجل 91 يوما، بقيمة إجمالية بلغت 31.6 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 16.02%، بعدما تلقت عطاءات للشراء اقتربت من 43 مليار جنيه، ولكن وزارة المالية باعت في النهاية نحو 31.6 مليار جنيه فقط، في الوقت الذي تراجعت فيع عن بيع أذون خزانة أجل 273 يوما نتيجة ضعف العطاءات المقدمة من المستثمرين والشركات والبنوك.

وتابع «المركزي المصري»، أن وزارة المالية باعت أيضا أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة بلغت 16%، بعدما تلقت عطاءات شراء بلغت نحو 20 مليار جنيه، إلى جانب بيع أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة إجمالية بلغت 26.8 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة بلغت 16.37%، في الوقت الذي تلقت عطاءات شراء تخطت 35 مليار جنيه.

تفويض البنك المركزي

وفوضت وزارة المالية البنك المركزي المصري في إدارة طروحاتها من أذون وسندات الخزانة طوال العام المالي، لاستخدام حصيلة البيع في تدبير نفقات وعجز الموازنة للعامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2022-2023.