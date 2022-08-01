اليوم.. «المركزي» يطرح سندات خزانة أجل 1.5 عام بـ7 مليارات جنيه

يطرح البنك المركزي المصري صباح اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس الحالي، سندات خزانة أجل بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه بالنيابة عن وزارة المالية، لدعم الموازنة العامة للدولة وسد العجز النقدي وتدبير نفقات الخزانة العامة للدولة على مدار العام المالي الحالي 2022 -2023، من خلال أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية.

طرح سندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه

وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن عزمه طرح سندات خزانة أجل 1.5 سنة بالعملة المحلية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 7مليارات جنيه، لصالح وزارة المالية التي تستخدم الحصيلة في سد نفقات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وكان «المركزي» طرح أمس الأحد، أذون خزانة آجال متعددة لصالح وزارة المالية تصل قيمتها الإجمالية لنحو 21.5 مليار جنيه، تتوزع بين أذون خزانة 91 يومًا بقيمة 14.5 مليار جنيه إلى جانب أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة 7.5 مليار جنيه.

وبشكل دوري، تفوض وزارة المالية بتفويض البنك المركزي المصري في إدارة طروحاتها الدورية بشكل أسبوعي من أدوات الدين الحكومية التي تتوزع بين أذون الخزانة، وتتنوع بين آجال 91 و182 و273 و364 يومًا ولا تزيد عن العام، بينما تُطرح سندات خزانة بآجال تبدا من سنة و1.5 سنة وعامين و3 و5 و7 و10 و15 و30 عامًا.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية الدورية، تعد البنوك المحلية والمؤسسات والشركات إلى جانب الأفراد، من أبرز المشترين لأذون وسندات الخزانة الحكومية، باعتبارها ذات عائد مرتفع بالإضافة إلى ضمانة الحكومة المصرية لسداد ورد قيمة سندات وأذون الخزانة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 أغسطس

ويترقب مجتمع المال والأعمال والشركات والمؤسسات وتجار الذهب، موقف أسعار الفائدة التي ستحسمها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المقبل مساء الخميس 18 أغسطس، بعدما ثبتت أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها في 23 يونيو الماضي، إذ قررت زيادة مستويات الفائدة على مدار اجتماعين في مارس ومايو الماضيين بمقدار 3%.