مؤشرات تنسيق كلية الزراعة 2022 لخريجي الثانوية العامة

مؤشرات تنسيق كلية الزراعة 2022، كانت ضمن أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث جوجل من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وذلك بالتزامن مع إعلان بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2022، والمقرر بدؤها الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس، وتنتهي الاثنين 15 أغسطس 2022.

ظهور مؤشرات تنسيق كلية الزراعة 2022 بعد غلق باب التسجيل

ويمكن للطلاب معرفة مؤشرات تنسيق كلية الزراعة 2022، بعد إغلاق باب تسجيل المرحلة الأولى بـ72 ساعة، حيث يبدأ طلاب الشعبة العلمية الحاصلين على 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر التسجيل بدءا من الخميس المقبل وحتى الاثنين المقبل، وكذلك طلاب الشعبة الهندسية الحاصلين على 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

نتيجة تنسيق كلية الزراعة 2021

وتزامنا مع البحث عن مؤشرات تنسيق كلية الزراعة 2022، أوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في البيانات الأرشيفية لها، أن حدود الدنيا للقبول بكليات الزراعة في العام الماضي 2021 كانت كالتالي:

- زراعة المنصورة 308 .

- زراعة القاهرة 305.

- زراعة الاسكندرية 301.

- زراعة دمياط 301.

- زراعة عين شمس 296 .

- زراعة طنطا 293.

- زراعة الزقازيق 290 .