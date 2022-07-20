إتاحة موقع تنسيق الجامعات تجريبيا قبل انطلاق اختبارات القدرات 2022

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الجامعات 2022، تجريبياً أمام الطلاب، قبل قليل، استعداداً لبدء تنسيق الجامعات 2022 المقرر انطلاق أولى أعماله الأسبوع المقبل بفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2022 وفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات الحكومية بشأن ضرورة انطلاق اختبارات القدرات عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022 مع ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

رابط موقع التنسيق 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من الضوابط والقواعد بشأن تنسيق الجامعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لافتة إلى إتاحة الخدمات عبر رابط تنسيق الشهادات المختلفة قريباً وفقاً للخريطة والجدول الزمني الذي يقره الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

موقع تنسيق الجامعات

وكشفت مصادر بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموقع تم تشغيله تجريباً تمهيداً لبدء العمل به خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2022، موضحة أنه من المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2022 السبت المقبل، على أن تبدأ الاختبارات بالكليات خلال 72 ساعة من التسجيل عبر رابط تنسيق الجامعات وسداد رسوم الاختبارات، ومن المقرر أن تكشف وزارة التعليم العالي كافة التفاصيل حول اختبارات القدرات 2022.

وتابعت المصادر أن الجامعات أنهت كافة استعداداتها لـ اختبارات القدرات 2022 وفقا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمها تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.