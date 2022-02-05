رابط موقع تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2022: 5 مراحل للتسجيل

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اليوم، رابط موقع تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2022، وذلك لإتاحة التقدم والالتحاق لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، للتقدم والالتحاق على الأماكن الشاغرة بمختلف الكليات والتي يبلغ عددها ما يقرب من 19600 مكان بالجامعات الخاصة.

أتاحت الوزارة التسجيل للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد، موضحة أن هناك 5 مراحل للتسجيل تتمثل في المرحلة الأولى، تبدأ السبت 5/2/2022، والمرحلة الثانية تبدأ الأربعاء 9/2/2022، والمرحلة الثالثة تبدأ الأحد 13/2/2022، والمرحلة الرابعة تبدأ الخميس 17/2/2022، والمرحلة الخامسة تبدأ الاثنين 21/2/2022.

رابط موقع تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر رابط موقع تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2022، مجموعة من المعلومات للطلاب الراغبين في الالتحاق، تتمثل في أن يكون التقديم متاح فقط لجميع الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 55% أو أكثر لعامي 2021 و2020، ومن لم يتمّ قبولهم في إحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية سابقًا، على أن يقوم الطالب بتسجيل بياناته على مسؤوليته الشخصية بعد الاطلاع على الحدود الدنيا للتقدم وعدد الأماكن المتاحة.

موقع تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2022.. متاح الآن

وتابعت وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الخاصة، أنَّه في حالة زيادة عدد الطلاب المتقدمين أكبر من عدد الأماكن الشاغرة يتم الترتيب على حسب المجموع الأكبر، وفي حال كان عدد الطلاب المتقدمين للكلية مساويًا لعدد الأماكن الشاغرة يتمّ قبول جميع الطلاب، موضحة أنَّه حال قبول الطالب وترشيحه لها، يظهر أيضًا للجامعة قائمة بالطلاب الذين جرى قبولهم بكلياتها وتخطر الجامعة الطلاب بقبولهم مع السماح بفترة لا تزيد على 48 ساعة لسداد المصروفات.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنَّه بعد 48 ساعة يجرى حصر جميع الطلاب المسددين لمصروفات ويعتبر الطالب الغير مسدد للمصروفات خلال المدة المعينة، مكانا شاغرًا للمرحلة المقبلة، كما أنه يمكن للطالب إعادة التقدم أكثر من مرة لحين قبوله، ويحق له أيضًا تسجيل رغبة واحدة فقط في المرحلة.