نشأت الديهي: أسعار الكهرباء في أوروبا سجلت مستويات غير مسبوقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير خارجية إسبانيا طالب بخلع رابطات العنق، حتى لا يشعر المواطنون، بارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي تشغيل المكيفات واستهلاك المزيد من الكهرباء، في ظل أزمة الغاز والكهرباء، مضيفًا أن اليوم شهد انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق في النمسا لليوم الثاني على التوالي بسبب أزمة الطاقة، موضحًا أن أسعار الكهرباء في أوروبا سجلت مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وأزمة الطاقة.

فرنسا تعاني من أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الغاز

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن فرنسا تعاني من أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الغاز، ولذلك لجأت إلى تشغيل المناجم، لإعادة استخدام الفحم، ولكن هذا الأمر فشل بسبب انخفاض منسوب النهر الذي كان يستخدم في نقل الفحم، كما أن باريس لجأت إلى إعادة تشغيل المحطات النووية، بعد فشل إعادة استخدام الفحم، ولكنها فشلت أيضا بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحر التي تستخدم لتبريد المحطات النووية.

هناك حصار مناخي لدول أوروبا.. «المناخ متلغبط»

وتابع نشأت الديهي: «هناك حصار مناخي لدول أوروبا، المناخ متلغبط»، فضلًا إلى إعلان النرويج عن استعدادها لخفض تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، بسبب نقص الإمدادات المتوقع في الشتاء المقبل، «النرويج بتقول اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع»، موضحًا أن الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة الراهنة أفضل من الكثير من دول العالم، وهناك بعض الخبراء المأجورين يمدحون في شركة ما، وعند طرح الشركة في البورصة، يُقبل المواطنون على شراء أسهم في البورصة.