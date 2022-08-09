عمرو درويش: قانون التصالح يهم ملايين المواطنين ولن نتغافل عنه

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك استجابة كبيرة من الحكومة لمجلس النواب، خاصة لجنة الإسكان والإدارة المحلية، لافتا إلى أن التشريع يطبق على أرض الواقع، من خلال تعظيم الإيجابيات ورصد السلبيات ومعالجتها، «الحكومة ومجلس النواب هدفهما معالجة سلبيات قانون التصالح في مخالفات البناء».

قانون التصالح يهم ملايين المواطنين

أوضح «درويش» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن قانون التصالح يهم ملايين المواطنين، واليوم حدثت انفراجة كبيرة في ملف التصالح والمؤشؤرات الإيجابية تتزايد وبدأت باجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من المحافظين، لمناقشة ملف قانون التصالح، متابعا «سنناقش جميع الملفات المطروحة، ولن يحدث تغافل عن أي ملف، بدأنا في مناقشته أو استعراضه إلى أن نصل لرؤية سليمة».

السماح بالإحلال والتجديد والبناء بضوابط

أشار النائب عمرو درويش، إلى أن القضايا أو الملفات، تحتاج إلى وقت بعض الشيء، من أجل الوصول لأفضل نتيجة تخدم المواطن المصري، مضيفا أنه حاليا يناقش السماح بالإحلال والتجديد والبناء بضوابط لمن تحصل على نموذج 10، وأعلن ذلك بشكل رسمي، «المواطن كان يتقدم بطلب التصالح ويحصل على النماذج الرسمية وبناء عليه يكتسب موقفا قانونيا ويصصبح خاضعا لاشتراطات المباني».

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية أن تكون الكتب الدورية واضحة المعالم للمحافظات حتى لانترك فرصة للتأويل في التطبيق ببعض المحافظات أو التطبيق بشكل خاطئ.