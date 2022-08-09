وصول وزيرة الثقافة إلى دار الأوبرا وبدء حفل الفنان كاظم الساهر

وصلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، منذ قليل، إلى دار الأوبرا المصرية لحضور حفل الفنان كاظم الساهر المقرر إقامته بعد قليل على خشبة مسرح النافورة وسط حضور جماهيري كبير.

وبالفعل صعدت الفرقة الموسيقية الخاصة بالفنان كاظم الساهر على المسرح، وبعدها على الفور صعد الفنان كاظم الساهر الذي بدأ حفله الغنائي الذي يعود من خلاله إلى حفلات القاهرة بعد غياب دام لأكثر من 12 عاما بأغنية «أراضي خدودها».

بدء حفل كاظم الساهر

وبعد انتهاء الفنان كاظم الساهر من تقديم أغنيته الأولى «أراضي خدودها» وجه كلمة خاصة للجمهور، حيث قال «وحشتوني»، وبعدها قدم أغنيته الثانية بعنوان «يدك».

كما حرص عدد من الفنانين على حضور حفل الفنان كاظم الساهر كان من بينهم الفنانة غادة رجب والفنانة سميرة عبدالعزيز ومن المقرر أن يشدو بأكثر من 20 أغنية.