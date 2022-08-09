كاظم الساهر يتخذ الإجراءات القانونية ضد مسربي أغنية «دكتورة»

علمت «الوطن» من مصادرها المقربة من الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ساهم في تسريب أغنيته الجديدة «دكتورة».

كاظم الساهر مع منى الشاذلي

وكان كاظم الساهر غنى الأغنية لأول مرة خلال حلقته التليفزيونية المنتظرة في برنامج «معكم منى الشاذلي» عير قناة «سي بي سي».

أغنية دكتورة

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الساهر خاطبت روابط محبي الساهر في الوطن العربي بحذف الأغنية خلال 24 ساعة؛ قبل بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص سرب الأغنية.

ومن المقرر أن تعرض حلقة الساهر مع منى الشاذلي مع نهاية الأسبوع، والتي قدم فيها أغنيتين جديدتين من ألبومه الجديد.