الأوبرا تستعد لانطلاق حفل كاظم الساهر.. «النافورة» يتزين لاستقبال الجمهور

شهدت دار الأوبرا تشديدات أمنية غير مسبوقة، استعدادا لاستقبال حفل الفنان كاظم الساهر المقرر إقامته مساء اليوم، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

التشديدات على حفل كاظم

وأغلق القائمون على التنظيم، الأوبرا، مع منع مرور أي شخص لا يمتلك تذكرة الحفل، ولا يسمح بمرور أي شخص لا يعمل على التنظيم، حتى يتم تسهيل دخول الجماهير.

عدد أغنيات كاظم الساهر في حفل الأوبرا

كانت الشركة المنظمة للحفل قد وضعت التجهيزات النهائية على مسرح النافورة المقرر استضافة الحفل اليوم، ومن المقرر أن يصعد كاظم للمسرح بعد الساعة الثامنة وسيقدم في الحفل أكثر من 20 أغنية.