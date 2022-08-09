بدء دخول جمهور كاظم الساهر لحفله بالأوبرا.. وغادة رجب أول الحضور

بدأ توافد الجماهير إلى مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية لحضور حفل كاظم الساهر، وكانت الفنانة غادة رجب أول الحاضرين.

بروفات حفل كاظم الساهر

وأجرى كاظم الساهر أكثر من بروفة للحفل في الأوبرا خلال الساعات الماضية؛ للاطمئنان على جودة الصوت والإضاءة.

أبرز أغاني حفل كاظم الساهر

ومن المقرر أن يغني كاظم في الحفل أكثر من 20 أغنية من بينها: «مرت على بالي، اليوم يا سيدي المحترم، اثاري الزعل، السور، الحب، لا تزيديه لوعة، جالسة لوحدك، حيارى يا زمن».