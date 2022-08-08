تفاصيل البروفة النهائية لحفل كاظم الساهر.. الأوبرا تستعد

ساعات قليلة ويحيي الفنان الكبير كاظم الساهر حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية كأول حفل له بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 13 عاما منذ عيد الربيع عام 2009.

من المقرر أن يحضر كاظم الساهر وفرقته، اليوم، للأوبرا لعمل البروفة النهائية «والجنرال الرئيسية» التي يتم إعداد المسرح عليها للحفل المقرر غدا والذي تصل أسعار تذاكره إلى 8 آلاف جنيه.

كما أنه من المقرر حضور الفرقة أولا لتجربة الآلات الموسيقية قبل ساعات من منتصف الليل، وبعدها سيحضر كاظم الساهر لتجربة الصوت والمسرح.

كاظم الساهر يشدو في الأوبرا بعد غياب 13 عاما

وعلمت «الوطن» أن الشركة المنظمة للحفل وضعت تشديدات أمنية مكثفة على الجزء الخاص بالمسارح بالأوبرا استعدادا لحفل الغد، حيث سيتم منع دخول أي شخص لا يحمل تذكرة الحفل أو كارنيه العمل بدار الأوبرا، فضلا عن منع دخول الغرباء للمسرح.

وكان كاظم الساهر، قد أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في مدينة الساحل الشمالي، ووصلت تذكرته إلى 8 آلاف جنيه وقدم فيه باقة من أغنياته الشهيرة من بينها «حبك علمني، قولي أحبك ويا مستبدة».

الساهر يغني أغنياته الجديدة خلال تصوير حلقة تليفزيونية

كان الساهر قد انتهى أمس من تصوير حلقة في أحد البرامج الكبرى التي تذاع عبر فضائية «سي بي سي»، حيث استمر لمدة 3 ساعات، وقام خلال الحلقة بغناء عدد من أغنياته الجديدة التي ستصدر في ألبومه الجديد.

يذكر أن الفنان كاظم الساهر يستعد حاليا لطرح ألبومه الجديد الذي سيتضمن 13 أغنية من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني ومن توزيع ميشيل فاضل.