كيفية التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022.. للذكور والإناث

يبحث العديد من طلاب شهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية عن كيفية التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022، بعدما أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن قبول دفعة جديدة من الطلاب شعبة «علمي علوم» من الثانوية العامة، و«علمي» من الثانوية الأزهرية.

وتستعرض «الوطن» كيفية وخطوات التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022، وهي المتاح التقديم فيها سواء ذكور أو إناث.

خطوات التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

1 - يجب في البداية على من يرغب سواء من الذكور أو الإناث في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022 أن يتوجه إلى أحد مستشفيات الشرطة التي حددتها الداخلية وهي مدينة نصر، والإسكندرية، وطنطا، وأخيراً أسيوط.

2 - ومن خلال هذه الأماكن يمكن للطلاب أن يسحبوا كراسات الالتحاق، والتي تم فتح الباب فيها أمام الطلاب بداية من يوم الأحد الماضي الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري، حيث يمكنهم سحب الكراسات حتى يوم الخميس الموافق 8 من شهر سبتمبر المقبل.

3 - ثم يجب تسليم الكراسات عقب استيفائها، وذلك في مقر المعهد الفني الصحي الشرطي داخل مستشفى الشرطة في منطقة مدينة نصر، وفتحت وزارة الداخلية الباب من أجل تسليم الكراسات منذ أمس الثلاثاء ومستمر حتى يوم الأحد الموافق 11 من شهر سبتمبر القادم.

استبعاد غير اللائق طبيا

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيانها أنه يحق للمعهد أن يستبعد من يتقرر عدم ليقاته طبيا من أي من المقبولين، وذلك عقب إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

مزايا الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

ومن أبرز المميزات التي يتمتع بها الطلاب داخل المعهد هي تحمل الدولة كل نفقات التعليم والتدريب على مدار فترة الدراسة، بالإضافة إلى منح الأوائل والمتفوقين حوافز معنوية ومادية، مع مكافآت مالية شهرية للطلاب المنتظمين في الدراسة.