8 معلومات عن الدراسة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها منذ يومين قبولها دفعة جديدة من الطلاب «ذكور وإناث» الحاصلين على شهادات الثانوية العامة «شعبة علمي علوم» أو الثانوية الأزهرية «علوم» في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد الطلاب معرفته حول طبيعة الدراسة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية.

بالتفاصيل.. الدراسة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

1 - مدة الدراسة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية سنتان دراسيتان.

2 - الدراسة تؤهل الطالب للحصول على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية.

3 - يحصل الخريج من المعهد على درجة معاون أمن ثالث، ثم يتدرج بعدها في الترقي إلى مختلف الدرجات حسب القانون والضوابط التي تحكم هذا الشأن.

4 - تبدأ الدراسة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية بفترة إعداد وتدريب أساسي، وذلك لمدة 3 أشهر لكل عام، من خلال نظام الإقامة الداخلي في معهد معاوني الأمن.

5 - المناهج الدراسية التي تُقدم للطلاب في المعهد الفني الصحي الشرطي هي نفس المناهج الدراسية المقرر في المعاهد المناظرة لها والتي تتبع وزارة التعليم العالي.

6 - يحصل الخريج من المعهد على جميع الامتيازات والخدمات التي يتم تقديمها إلى أفراد هيئة الشرطة، وذلك حسب التعليمات والقوانين المنظمة لذلك.

7 - يقوم كل من الطالب وولي أمره بالتعهد كتابياً بالالتزام بكل اللوائح الداخلية للمعهد.

8 - في حالة إذا كانت هناك رغبة من الطالب في عدم الاستمرار بالمعهد يتم التقد بطلب استقالة إلى مدير المعهد، ويُشترط توقيع ولي أمر الطالب، وذلك إذا كان الطالب عمره أقل من عام ونصف، على أن يتلزم الطالب برد تكاليف تدريبه وإعاشته وكل ما تقاضاه من مكافآت شهرية، بإجمالي كل ما تحملته الدولة من مصاريف في فترة دراسته في المعهد.