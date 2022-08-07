6 مميزات يتمتع بها الطالب في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الدارسين في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022 ذكور وإناث، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة في شعبة «علمي علوم»، أو الثانوية الأزهرية «علوم»، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل المميزات التي يتمتع بها الطلاب أثناء فترة الدراسة بالمعاهد حسب ما أعلنته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

وأوضحت وزارة الداخلية أنه سوف يتم سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية بداية من اليوم الأحد، ويستمر حتى الخميس المقبل الموافق 8 من شهر أغسطس الجاري، على أن يتم سحب الكراسات من خلال مستشفيات الشرطة في كل من مدينة نصر وطنطا والإسكندرية وأسيوط، وسوف يتم استلام الكراسات بعد استيفائها بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 11 من سبتمبر القادم في مقر المعهد الموجود داخل مستشفى الشرطة في مدينة نصر.

مميزات يتمتع بها الطالب في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

1 - تتحمل الدولة نفقات التعليم في المعهد الفني الصحي الشرطي بالكامل، بالإضافة إلى التدريب وقيمة الملابس ذات الصلة، خلال فترة دراسة الطالب بالمعهد.

2 - يتم منح كافة الأوائل والمتفوقين في المعهد على حوافز سواء مادية أو معنوية.

3 - يصرف المعهد للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافأة مالية شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد.

4 - يمكن لجميع الطلاب في المعهد الفني الصحي الشرطي الاستفادة من المزايا المالية التي يمنحها ويقدمكها صندوق التكافل لكافة أفراد هيئة الشرطة.

5 - يستطيع الطلاب أيضا الاستفادة من كل من الخدمات الاجتماعية والمساهمات الإنسانية التي تمنحها لجنة الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية.

6 - الطلاب يمكنهم الاستفادة كذلك من المزايا التي يتمتع بها كافة أفراد هيئة الشرطة ضمن اللوائح المنظمة.