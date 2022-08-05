للذكور والإناث.. شروط القبول في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

يبحث العديد من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية سواء ذكور أو إناث عن شروط القبول في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022، والتي أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بها، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد الطلاب معرفته عن شروط الالتحاق بها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أنه سوف يتم بدأ سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022 بداية من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 8 من شهر سبتمبر المقبل.

شروط القبول في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

1 - يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بنفس الجنسية المصرية، وليس عن طريق التجنس.

2 - لا يقل سن من يرغب في الالتحاق بـ المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022 عن 18 سنة ميلادية ولا يزيد عن 25 سنة، وذلك في وقت تقديم أوراق الالتحاق.

3 - الطول لا يقل للذكر عن 165 سم، والإناث لا يقل عن 160 سم.

4 - الوزن لا يزيد عن «100» من طول المتقدم، مع زيادة أو نقص في الوزن لا تقل عن 10 كيلو جرامات.

5 - المتقدم يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة في شعبة «علمي علوم» أو حاصلا على شهادة الثانوية الأزهرية «علمي»، للذكور من عام 2019 وحتى 2022، والإناث عامي 2021 و2022.

6 - الحد الأدنى للمجموع 60%، فيما لا تقل النسبة المئوية في مادة اللغة الإنجليزية عن 65%.

7 - للذكور يجب على المتقدم أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أن يكون معفى منها.

8 - يجب أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

9 - لا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة جنائية سواء مقيدة للحرية في جناية، أو تكون جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

10 - لا يجب أن يكون المتقدم قد سبق أن تم فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو حتى الخدمة الحكومية، وأيضا القطاع العام وقطاع الأعمال العام، سواء بقرار أو من خلال حكم نهائي.

11 - استيفاء كل شروط اللياقة الصحية، والتي يتم تحديدها من خلال المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

12 - لا يكون المتقدم متزوجاً أو أنه قد تزوج من قبل، ويتعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة بالمعهد.

13 - يقبل الطالب العمل في أي من المواقع الشرطية التي تراه وزارة الداخلية حسب احتياجات العمل.