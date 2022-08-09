«كابونجا» بعد نجاحه في سحب سيارة نقل بذراع واحدة: انتظر التسجيل بـ«جينيس»

نجح المصارع أشرف كابونجا، اليوم الثلاثاء، في تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بسحب سيارة نقل «تريلا» بذراع واحد وتحريكها من مكانها.

وقال أشرف كابونجا لـ«الوطن»، إن المحاولة كانت ناجحة رغم صعوبتها لكسر الرقم المسجل في موسوعة جينيس لرجل كندي الجنسية بسيارة تزن 14 طنا.

كابونجا: سحبت سيارة تجاوز وزنها 15 طنا

وقال كابونجا إن السيارة التي نجح في سحبها اليوم، تجاوز وزنها حوالي 15 طنا، وهي محاولة ناجحة بتسجيلها في موسوعة جينيس، موضحا أنه حقق الشروط التي طلبتها منه موسوعة جينيس لضمان كسر الرقم القياسي الجديد تمهيدا لتسجيل رقم جديد باسم مصر.

وتابع: «كل هدفي هذه الفترة هو تحقيق أكبر قدر من الأرقام القياسية باسم مصر، سواء سحب الشاحنات أو القطارات والسفن والطائرات»، موضحا أنه نجح في دخول موسوعة جينيس لأول مرة بسحب نفس الشاحنة بأسنانه بوزن يتجاوز 15 طنا، وهو رقم لم يتم تسجيله في العالم من قبل، ومنحته الموسوعة شهادة بذلك.

كابونجا: انتظر تسجيل سحب المترو والشاحنة

وأوضح أشرف كابونجا أنه ينتظر موافقة تسجيل هذه السحبة الأخيرة كرقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة، متابعا «نفذت أيضا عملية سحب ناجحة لـ6 عربات في مترو الأنفاق قبل شهر تقريبا في إحدى الورش بالقاهرة، وانتظر موافقة موسوعة جينيس لتسجيل الرقم ضمن الأرقام القياسية».

وأشار كابونجا إلى أنه سيكمل تدريباته خلال الفترة المقبلة لسحب إحدى قاطرات هيئة قناة السويس بحمولة تتجاوز 700 طن بأسنانه في إحدى الورش بمدينة الإسماعيلية.