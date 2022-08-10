القصة الكاملة لمقتل الطفلة «مريم» واتهام والدتها بإنهاء حياتها.. «كنت بربيها»

حادث مروع شهدته إحدى قرى الصف، كانت بطلتها الطفلة «مريم» التي لم تتجاوز الـ6 سنوات، والتي لقيت مصرعها على يد والدتها، بعد أشهر من المعاناة والتعذيب، نجت خلالها الطفلة في المرة الأولى من بطش والدتها على يد الأطباء داخل المستشفى؛ لكن لم تقنع الأم أو ترجع عن فعلتها لتعاود وتكرر التعدي على ابنتها بأبشع صور التعذيب والإيذاء النفسي والجسدي، لتفارق الطفلة الحياة هذه المرة على يد أمها.

بداية الواقعة

منذ 3 أشهر مضت استقبلت مستشفى أبو الريش للأطفال الطفلة مريم في حالة صحية سيئة؛ مصابة بآثار خنق وكدمات متفرقة بالجسد، بعد فترة تحسنت حالتها الصحية وعادت إلى المنزل بصحبة والدتها، وعندما تماثلت الطفلة للشفاء أعادت الأم الكرة مرة أخرى لتفقد الطفلة حياة ابنتها هذه المرة دون أن تستطيع إنقاذ حياتها.

اكتشاف الحادث

تلقى مركز شرطة الصف، بلاغا من مفتش الصحة يفيد بأنه حال كشفه على جثة لطفلة بدائرة مركز الشرطة، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «مريم.م»، 6 سنوات، وبالفحص تبين وجود إصابات بالجثمان وآثار خنق.

ضبط المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أيدتها، وأكدت أنها كانت «بتربيها» فقط ولم تقصد قتلها، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرض المتهمة على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الواقعة.