«الكهرباء»: لدينا احتياطي استراتيجي من الطاقة يغطي حاجتنا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن قرارات مجلس الوزراء، اليوم، بشأن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لا تمثل وجود عجز أو نقص في الطاقة، لافتا إلى أن مصر لديها وفرة من الكهرباء واحتياطي يغطي كل الاحتياجات.

ترشيد الاستهلاك من أجل تعظيم الاستفادة الاقتصادية

وأوضح «حمزة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ترشيد الاستهلاك الذي دعا إليه رئيس الوزراء، اليوم، جاء من أجل تعظيم الاستفادة الاقتصادية من موارد الدولة، خاصة الغاز كمصدر للعملة الصعبة، مشيرا إلى أن محطات الطاقة الكهربائية تستهلك المازوت بدلا من الغاز الطبيعي أو السولار.

تقليل الإنارة بالمباني الحكومية

وأشار الدكتور أيمن حمزة، إلى أن قرار تقليل الإنارة بالمباني الحكومية يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وكذلك دعوة المواطنين للمساهمة في تخفيض الاستهلاك الشخصي وقلة قيمة فاتورة الكهرباء وعلى المستوى الحكومي لدعم العائد من الطاقة، موضحا أن استخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء أفضل وأرخص من حيث القيمة الاقتصادية.

اتجاه الحكومة العام أصبح لترشيد الاستهلاك

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الإنارة تستهلك نسبة من الكهرباء حتى مع استخدام لمبات الليد، وكذلك التكييفات التي لابد من ترشيد استهلاكها للطاقة، لافتا إلى أن اتجاه الحكومة العام أصبح لترشيد الاستهلاك، وتصدير الغاز الطبيعي، بما يضع على عاتق المواطن مسؤولية كبيرة في الترشيد ومساعدة الحكومة في القيام بدورها، متابعا «الترشيد مش معناه إننا مش هنستخدم كهرباء ولكن نستخدم وفقا لحاجتنا فقط».