السجيني يوضح موقف المخالفين في البناء الحاصلين على نموذج 10

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أمس تم الاجتماع مع رئيس الوزراء من أجل الوقوف على آخر ما يخص التصالح في مخالفات البناء، وتوصل إلى أمر هام بالنسبة للأشخاص الحاصلين على نموذج 10، وفقا لقانون 17 لعام 2019 من أجل إتاحة البناء لهؤلاء الأشخاص لأن مبناهم أصبح له رخصة وشهادة ميلاد ورقم رقمي، ويمكن للأشخاص أيضا أن يصبوا السقف الخاص بهم إذا حصلوا على هذا النموذج، حيث كانوا ممنوعين من التصرف بأي شكل في المبنى حتى إذا استلموا هذا النموذج.

سبب المناقشة في نموذج 10 مع رئيس الوزراء أمس

وأضاف «السجيني» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذا النموذج يوضح أن المبنى ليس مخالفا وقد وافق المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على هذا الأمر من أجل التسهيل على المواطنين لعودة البناء مرة أخرى وفقا لضوابط.

أهمية نموذج 10 لمساعدة الأفراد في تصيين منازلهم وصب السقف

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزير التنمية المحلية ومسؤول من مجلس الدولة كان حاضر الاجتماع، مؤكدا أن نموذج 10 يمكن الأشخاص أيضا من تصيين منزلهم، حيث يتم التعامل مع المنزل باعتباره شخصية سليمة اعتبارية لا توجد عليها مخالفات.

غرامات المخالفين في البناء

وعمدت الدولة على فرض غرامات على المخالفين في البناء سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة وغيرها من المخالفات المحددة في القانون.