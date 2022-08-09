البيت الأبيض: سعال «بايدن» من آثار إصابته السابقة بفيروس كورونا

قال المكتب الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل اختباره السلبي لفيروس كورونا، لكنه يعاني من الآثار المستمرة للفيروس، وذلك بعد أن سعل عدة مرات خلال إلقائه خطابا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

«بايدن» توقف عن الكلام وسعل

وقالت وكالة «رويترز»، إن «بايدن» تحدث إلى العشرات من أعضاء الكونجرس، بمن فيهم الجمهوريون، إضافة إلى رجال الأعمال التنفيذيين وأعضاء حكومته، في جو شديد الحرارة في منتصف النهار، وذلك قبل التوقيع على مشروع قانون بقيمة 53 مليار دولار يهدف إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وتابع التقرير أن هذه الأجواء أجبرت «بايدن» على التوقف عن الكلام، عند حديثه بشأن عدة نقاط ليتنحى جانبًا ويسعل في يده، أو يقوم بشرب الماء، ما لفت انتباه المؤيدين والمنتقدين على حد سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عانى الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا مؤخرًا من إصابته الثانية بفيروس كورونا، وعُزل لأكثر من أسبوعين في البيت الأبيض حتى يوم الأحد الماضي.

بايدن عرضة للإصابة بالتشنج القصبي أو السعال

وقال المكتب الصحفي في البيت الأبيض بعد انتهاء الخطاب بقليل: «جاءت نتيجة اختبار الرئيس بايدن سلبية للفيروس كورونا أمس وهذا الصباح»، وقال أشيش جها منسق مكتب كورونا في البيت الأبيض للصحفيين في يوليو، إن بايدن كان يعاني من الربو، ويعاني من ارتجاع في القصبة الهوائية، ما يعني أنه عرضة للإصابة بقليل من التشنج القصبي أو السعال.

وقال إنه اعتمد على جهاز استنشاق للتخفيف من سعاله أثناء مرضه، وقد استخدم في السابق جهاز استنشاق أثناء إصابته بنزلة برد، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين في وقت لاحق: «ما يمر به الآن هو الآثار المستمرة للإصابة بفيروس كوفيد-19».