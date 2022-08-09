أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 في محافظة الفيوم.. أكثرهم علمي علوم

تصدر 40 طالبا وطالبة قائمة أوائل الثانوية العامة 2022 بمحافظة الفيوم، كان أكثرهم من قسم علمي علوم بـ17 طالبا، يليه قسم علمي رياضة بـ13 طالبا، وأخيرا القسم الأدبي بـ10 طلاب، فيما قدّمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم برئاسة سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، التهنئة للطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، داعية لهم بدوام النجاح والتوفيق خلال سنوات الجامعة المُقبلة.

وتنشر «الوطن» أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 بمحافظة الفيوم.

أوائل الثانوية العامة علمي علوم

وضمت قائمة أوائل الثانوية العامة علمي علوم بمحافظة الفيوم، 17 طالبا وطالبة وهم:

1- رنا طارق علي حسن

2- أحمد صلاح الدين محمود عبد الرزاق

3- منار محمد سيد أحمد

4- شروق توبة توفيق محمد

5- الشيماء محمد عبد الهادي محمد

6- إیمان جمعه علي علي

7- بسنت عاشور خلف عطية

8- آلاء أحمد علي يوسف

9- هاجر عامر عطية حافظ

10- فاطمة حسن شعبان عبد المقصود

11- رحمة أشرف رجب مصطفى

12- محمود محمد علي فرغلي

13- أسماء حسين محمد عبد القادر

14- صفا محمد جمعة إبراهيم

15- عبد الرحمن أحمد حسن الجندي

16- أحمد السيد إبراهيم علي صيام

17- بيتر هاني توبة أمین

أوائل الثانوية العامة القسم الأدبي

وبلغ عدد الطلاب أوائل الثانوية العامة بالقسم الأدبي 10 طلاب وطالبات وهم:

1- زینب أكرم حسن حميدة

2- أحمد باشر رمضان باشر

3- حياة عاشور أبو المعاطي الشمندي

4- محمود عويس محمود محمد

5- حفصة محمد عمر محمد

6- شروق عبودة بكري عبد الوهاب

7- أسامة أحمد جبريل عمار

8- يوسف جاسر عبد المنعم جمعة

9- أمينة حمدي محمد إبراهيم

10- محمود أحمد محمود عبد الجواد

أوائل الثانوية العامة قسم علمي رياضة

وبلغ عدد الطلاب الأوائل بقسم علمي الرياضة 13 طالب وطالبة وهم:

1- محمود أشرف محمود أمین

2- يحيى هشام يحيى عطية

3- بلال نادي محمد محمود

4- عمر محمد سيد شعبان عطوة

5- ماركو ثروت حشمت ميخائيل يوسف

6- أندرو مدحت وليم رزق بقطر

7- محمد أکرم سید عبد الجليل

8- جورج أمجد مفرح تادرس

9- أحمد ربيع أحمد مرسي

10- أحمد أسامة عبد الغفار عبد الغني بدوي

11- فرح أحمد حسني عبد الجواد

12- أمنية أيمن محمد علي

13- عمر أحمد عثمان عجاب