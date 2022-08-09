محافظ الفيوم: حياة كريمة تنفذ أكثر من ألف مشروع تنموي بقرى المحافظة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تشهد تنفيذ أكثر من 1000 مشروع تنموي، ضمن مشروعات حياة كريمة، ومعدلات التنفيذ في أكثر من 800 مشروع تتزايد، بالتنسيق مع الجهات المنفذة، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ عدد من الوحدات الصحية، والاستعداد لتشغيلها خلال الأسبوع المقبل، وحاليا يجرى توصيل المرافق للمجمعات الخدمية في الوحدات الكروية.

الانتهاء بنسبة 100% من 20 مجمع خدمي على مستوى المحافظة

أوضح «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى الانتهاء بنسبة 100% من 20 مجمع خدمي على مستوى المحافظة، بالإضافة لمشروعات الصرف الصحي والشبكات، التي يجرى العمل بها بشكل متزامن، من أجل الانتهاء من تسليمها كاملة في القريب العاجل.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، تشمل مركز إطسا، الذي يتضمن 12 وحدة كروية يجرى العمل على تنفيذ مشروعات تنموية بها تشمل أعمال البنية التحتية والخدمية ومشروعات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة.

مشروعات رصف الطرق

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، إلى أن مشروعات رصف الطرق هي الوحيدة التي تتأخر في تنفيذها، كونها مشروعات ثانوية، وتتطلب الانتهاء من المشروعات الأساسية، مضيفا أن المرحلة الأولى من حياة كريمة تتضمن مركز يوسف الصديق، وتتفرع منه 8 وحدات قروية وينفذ بها مشروعات تنموية وخدمية.

400 ألف فدان زراعي بالفيوم

أكد محافظ الفيوم، أن المكون الزراعي في محافظة الفيوم، هو الأساسي حيث تتضمن المحافظة مايقرب من 400 ألف فدان، وهناك اهتماما من الدولة المصرية بتبطين الترع والمساقي على مستوى القرى والمراكز، لافتا إلى أن هناك تعاون بين الوزارات والجهات المعنية في الفيوم للتوعية لترشيد استهلاك المياه واستخدامها بالشكل الأنسب الذي يوفر أكبر قدر من المياه بالتزامن مع المبادرة الرئاسية لتمويل علميات الري الحديث.