نائب محافظ الفيوم: تنفيذ 1000 مشروع بالقطاعات المختلفة.. «فيديو»

قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إنّ المحافظة تشهد تنفيذ أكثر من 1000 مشروع، بمركزي إطسا ويوسف الصديق، تزامنًا مع استمرار العمل في أكثر من 800 مشروع بالقطاعات المختلفة، وهناك عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها.

الانتهاء من تركيب المحولات وأعمدة الإنارة

وأضاف نائب محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «نعمل في مشروعات البنية التحتية، ضمن حياة كريمة وكل ما يخص محطات الصرف الصحي، سواء معالجة أو رفع، ووصلنا إلى نسب تنفيذ متقدمة، وانتهينا من تركيب عدد كبير من المحولات وأعمدة الإنارة».

الانتهاء من إنشاء وترميم المدارس

وتابع نائب محافظ الفيوم: «نعمل في محور المشروعات الخدمية، سواء مجمعات خدمية أو زراعية، وبدأنا تدريب العاملين الذين سينتقلون إلى المجمعات، كما أن معظم المدارس تم الانتهاء منها والمتبقي سيدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل».

التصنيع الزراعي وتطوير نظم الري

وأردف نائب محافظ الفيوم: «الفيوم محافظة زراعية وتضم محاصيل مختلفة، ومن ثم يجب أن ترتبط بالتصنيع الزراعي ومراكز تجميع الألبان، فضلا عن ضرورة تطوير نظم الري ولدينا 1200 كم ترع ومصارف، وهناك عدد من الكباري تم تنفيذها وأخرى في مرحلة التنفيذ».