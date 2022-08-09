أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 بمحافظة القليوبية.. 38 طالبا في القائمة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية قائمة أوائل الثانوية العامة 2022 على مستوى المحافظة، والتي ضمت 38 طالبا وطالبة في الشعبتين الأدبي والعلمي «علوم ورياضة»، بينهم 20 طالبا و18 طالبة، حيث تفوق البنين على البنات بفارق مركزين لصالح الطلاب الذكور.

محافظ القليوبية يوجه التهنئة لأوائل الثانوية العامة

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التهنئة للطلاب أوائل المحافظة، معلنا في بيان له، أن سيتم تكريم الأوائل في احتفالية كبرى قريبا، مشيرا أن طلاب القليوبية نجحوا في الحصول على مركزين على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة 2022، و3 مراكز في الدبلومات الفنية 2022.

أوائل الثانوية العامة أدبي بالقليوبية

وضمت قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 بمحافظة القليوبية، الشعبة الأدبية، 14 طالبا وطالبة كالتالي:

أوائل الثانوية العامة علمي علوم بالقليوبية

وضمت قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 بمحافظة القليوبية الشعبة العلمي علوم، 13 طالبا وطالبة، كالتالي:

أوائل الثانوية العامة علمي رياضة بالقليوبية

وضمت قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالقليوبية شعبة علمي رياضة، 11 طالبا وطالبة، كالتالي:

توزيع أوائل الثانوية العامة في القليوبية

وجاءت توزيع أوائل الثانوية العامة 2022 بمحافظة القليوبية كالتالي:

إدارة طوخ التعليمية 5 طلاب، إدارة العبور التعليمية 5 طلاب، إدارة بنها التعليمية 5 طلاب، إدارة القناطر الخيرية التعليمية 5 طلاب، إدارة غرب شبرا الخيمة 4 طلاب، إدارة شبين القناطر 3 طلاب، إدارة قليوب التعليمية 3 طلاب، إدارة قها التعليمية 3 طلاب، إدارة الخصوص التعليمية طالبين، إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية طالبين، وجاءت إدارة الخانكة في المرتبة الأخيرة بطالب واحد، فيما خرجت إدارة كفر شكر التعليمية من المنافسة على أوائل طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية هذا العام.

وكانت محافظة القليوبية قد حصلت على مركزين في نتيجة الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية، وهما الطالب يوسف محمود السيد أبو سريع، الحاصل على المركز الرابع مكرر بالشعبة علمي علوم، من قرية كفر منصور بطوخ، والطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل، الحاصلة على المركز السادس مكرر بالشعبة الأدبية، من مدينة العبور.