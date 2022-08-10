250 عينا في سيوة للعلاج والشرب.. كبريتية وطبيعية ومزارات للسائحين (صور)

وسط الصحراء الغربية، وحيث واحة سيوة التي تشتهر بالمياه العذبة، توجد 250 عينا يتدفق منها نحو 200 ألف متر مكعب من المياه يوميا، تُستخدم لأغراض الري والشرب وتعبئة المياه الطبيعية، يختلف مقدارها من بئر لآخر، وقد تتجمع في منطقة واحدة، فضلا عن انتشار العيون الكبريتية التي تشتهر بعلاج العديد من الأمراض، وتوجد حول المسطحات الخضراء التي تتميز بها الواحة.

عيون سيوة الطبيعية

محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، عدّد لـ«الوطن» العيون الطبيعية التي تزخر بها الواحة، ومنها «تجزرت، الدكرور، قوريشت، الحمام، العرايس، طاموسة، خميسة، الجربة، الشفاء، مشندت، وأبوشروف».

أشهر عيون سيوة

وعن أشهر العيون في الواحة، قال «بكر» إنّها «كيلوباترا» أو «جوبا»، وهي من أكثر مزارات الواحة السياحية، وهي عبارة عن حمام من الحجر الصخرة القديم، ويتم ملؤه من مياه الينابيع الساخنة الطبيعية، ويدعي البعض أنّها سميت بهذا الاسم تيمنا باسم الملكة المصرية التي سبحت فيها بنفسها خلال زيارتها لسيوة، فضلا عن عين فطناس التي تقع على بعد 6 كم، غرب سيوة، وتقع إلى جانب بحيرة فطناس المالحة داخل الجزيرة، ويحيط بها أشجار نخيل التمر، والمناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة، وعين بئر واحد، تسمى «بحر الرمال الأعظم»، وهو ينبوع كبريتي ساخن على بعد 15 كم خارج الواحة قرب الحدود الليبية في قلب بحر الرمال الأعظم.

بحيرات المياه المالحة

وتحيط العديد من البحيرات المالحة بسيوة، وتعطيها جمالا على جمالها، حسب فتحي عبدالله، مرشد سياحي بسيوة، ومنها «جزيرة فطناس، شياطة، تمقرت الحطابت، الحمادات، والملوك»، إضافة للعيون الموجودة في القرى والمناطق السكنية بسيوة، وهي «المعمل، غليت، زقاوة، طلحرام، خلف الله، تمرابطت، أنتيغيدا، نكليش بحيرة، وسيوة الكبرى».

وشرق سيوة تقع 4 بحيرات كبيرة، هي، بحيرة الزيتون ومساحتها 5760 فدان، وبحيرة أغورمي أو المعاصر شمال شرق الواحة ومساحتها 960 فدان، وبحيرة سيوة غرب مدينة شالي، وتبلغ مساحتها 3600 فدان، وبحيرة المراقي غرب الواحة في منطقة بهي الدين وتبلغ مساحتها 700 فدان، إلى جانب بحيرات أخرى، منها «طغاغين، الأوسط، وشياطة»، وتعد بحيرة فطناس من الأماكن الجاذبة للسياحة وتقع على بعد 5 كم غرب سيوة، وبها تقع جزيرة فطناس التي تحيط بها البحيرة من 3 اتجاهات، ويقع أمامها جبل جعفر، أحد أشهر جبال سيوة الذي ترى منه أجمل مشاهد لغروب الشمس.