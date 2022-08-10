المرصد الأوروبي للجفاف: 60% من أوروبا والمملكة المتحدة معرضة لخطر الجفاف

أطلق المرصد الأوروبي للجفاف، تحذيرا من تعرض القارة الأوروبية للجفاف، من خلال تقرير أصدره المركز، قال فيه إنه وفقًا للبيانات الأخيرة فإن 60% من أوروبا والمملكة المتحدة معرضة حاليًا لخطر الجفاف.

وأوضح التقرير أن النتائج استندت إلى بيانات من فترة 10 أيام، قرب نهاية يوليو الماضي، والتي وجدت 45% من أراضي أوروبا، تحت حالة «تحذير من الجفاف»، بحلول منتصف يوليو.

وبحسب البيانات الصادرة عن المرصد، فإن 60% من أوروبا والمملكة المتحدة في حالة جفاف، علاوة على أن 15% في حالة «تأهب أحمر»، ما يعني نقصًا حادًا في المياه.

المملكة المتحدة تسجل أعلى درجة حرارة لها

وأفادت وكالة مراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أن درجة الحرارة في أوروبا استمرت في الارتفاع خلال يوليو الماضي؛ إذ تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية ليوم واحد، على الأقل في إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، كما شهدت المملكة المتحدة رقماً قياسياً لدرجات الحرارة القصوى اليومية على المستوى الوطني عند 40.3 درجة مئوية، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها درجة حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، كما كانت الفترة من مايو إلى يوليو أيضًا الأكثر جفافاً على الإطلاق في إسبانيا مع نقص احتياطيات المياه لأدنى مستوى لها على الإطلاق، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية في البلاد، كما أعلنت الحكومة الهولندية رسمياً نقص المياه يوم الأربعاء قبل الماضي.

قيود على استخدام المياه في فرنسا

ولفت التقرير، إلى أن رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن قيود غير مسبوقة على المياه، ومنع الناس من ري حدائقهم وغسل سياراتهم، ومنع المزارعين من ري المحاصيل؛ إذ سجلت فرنسا يوليو الأكثر جفافا منذ أكثر من 60 عاما، مع كثافة 9.7 ملم فقط من الأمطار، ونتيجة لذلك، فإن أكثر من 100 قرية فرنسية ليس لديها مياه شرب جارية، ويجرى توفيرها بواسطة الشاحنات، وبحسب توقعات نشرها قبل أسبوعين من قبل مركز الأبحاث المشترك التابع للاتحاد الأوروبي، قد تؤدي الحرارة والجفاف إلى انخفاض بنسبة 8 إلى 9% في إنتاج حبوب الذرة وعباد الشمس وفول الصويا في أوروبا.