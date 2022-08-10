أخبار البحيرة.. تشييع جثامين ضحايا حادث الزفاف ومصرع وإصابة 17 في حوادث متفرقة

شهدت محافظة البحيرة اليوم عددا من الأحداث المهمة، كان أهمها مصرع شاب وفتاة ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي، أثناء توجههم لحضور حفل زفاف أصدقائهم بمحافظة الإسكندرية، كما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص آخرين.

انقلاب سيارة ملاكي أثناء الزفاف

واسفر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، عن مصرع محسن مصطفى، ندى صلاح، وإصابة خطيبها مصطفى صبحي، وشقيقتها مي صلاح، وعمر عصام، وجري تشييع الجثامين عصر أمس، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية للمصابين.

فيما شهد طريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

إصابة 4 أشخاص البحيرة

وفي السياق ذاته، شهد طريق (أبوالمطامير - دمنهور) بالبحيرة، حادث تصادم أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتمّ عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع سائق الدراجة النارية

وشهد طريق مصر اسكندرية الزراعي قبل قليل، حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، ما أسفر عن مصرع سائق الدراجة النارية، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي.

حملات رقابية مكثفة

كما شهدت محافظة البحيرة حملات رقابية مكثفة على المصالح الحكومية، حيث جرى تنفيذ حملة على مركز الرحمانية، أسفر عن إحالة 106 عمال بمختلف المؤسسات، ومنها الوحدات الصحية والمحلية، وذلك لتغيبهم عن العمل في أوقاته الرسمية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منهم.