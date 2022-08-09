مصرع عامل سقط عليه حفار بقرية الساحل في البحيرة

لقى عامل مصرعه قبل قليل، إثر سقوط حفار عليه أثناء عمله بقرية الساحل التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بالحادث لمديرية أمن البحيرة

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة رشيد، يفيد باستقبال المستشفى جثة عامل إثر سقوط حفار عليه بقرية الساحل التابعة لذات المركز.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة «محمد.ع.ع» 35 سنة مقيم في رشيد، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

في سياق منفصل، شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، فجر اليوم، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، نما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص أثناء توجههم لحضور حفل زفاف لأصدقائهم وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.