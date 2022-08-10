وفاة طفل غرقًا في ترعة نجع حمادي بسوهاج.. «كان بيلعب»

لقي طفل يبلغ من العمر 9 أعوام مصرعه، غرقًا داخل مياه ترعة نجع حمادي الغربية بناحية نجع الماسخ دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وفاة طفل في سوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بغرق طفل في مياه إحدى الترع بدائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتم انتشال الجثة وتبين من خلال الفحص، غرق الطفل «محمد ف م م ع»، 9 أعوام، ويقيم بذات الناحية، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

الطفل انزلقت قدمه في المياه

بسؤال والد الطفل «فتحي م م ع»، 50 عاما، مزارع، عامًا، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المواجهة للمنزل انزلقت قدمه وسقط بها ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، لا توجد شبهة جنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة بعد انتفاء الشبهة الجنائية.