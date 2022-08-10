حسين الجسمي يحقق نجاحا بأغنيته «فرَكتوزي».. من اللون الإماراتي

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من رؤيته وألحانه أغنية جديدة من اللون الغنائي الإماراتي حملت عنوان «فرَكتوزي» وتعني «سكر الفاكهة»، وهي من أشعار الدكتور مانع سعيد العتيبة.

نجاح أغنية «فرَكتوزي» لـ حسين الجسمي

وحققت الأغنية ما يقرب من 34 ألف مشاهدة منذ طرحها على اليوتيوب في أقل من 24 ساعة، حيث أنها حققت نسب مشاهدة عالية، في وقت قصير، حيث أن الجمهور تعود من الفنان حسين الجسمي على هذا اللون، وينتظر أغنياته باستمرار.

ووصف الفنان حسين الجسمي الأغنية بأن لها طباع وخفة دم محبوبته، وتحتوي القصيدة أيضا على الكثير من المحبة التي ينبض بها القلب، ويقول فيها:

كلمات أغنية حسين الجسمي الجديدة:

شفت ظبي الدار وارد للشريعة

وابتهَت وصابني منّه حِفوزي

وزاد وسط القلب دقاتٍ سريعة

من نظَرتَه لي عويده عود موزي

طبيعة الجمع والفتنه

في منصات الحسن دايم يفوزي

أشقر الخدين وعيونه وسيعة

معلومات عن أغنية «فرَكتوزي»

وقد تعاون الجسمي في توزيع أغنية «فرَكتوزي» مع الموزع الموسيقي زيد عادل وقام بتسجيل الإيقاعات سمير القطان، والجيتارات فرشيد ادهمي، ليقوم بتنفيذ المكساج والماستر جاسم محمد.

وعرضت الأغنية الجديدة «فرَكتوزي» بشكل حصري عبر قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، وعبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، ومن خلال أثير جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

آخر ظهور لـ الجسمي

وحقق حفل حسين الجسمي في الأردن نجاحا كبيرا حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، إذ نفدت التذاكر قبل إقامته بعدة أيام.