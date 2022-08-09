حسين الجسمي يتعاون مع هبة محسد في أغنية جديدة.. «استغرقت شهرين في الكتابة»

يتعاون النجم حسين الجسمي مع الكاتبة هبة محسد في أغنية جديدة سيتم طرحها في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وتحمل الأغنية اسم «بعدك جنة» وستكون باللهجة الخليجية، وأكدت الكاتبة هبة محسد في بيان صحفي صادر عنها، أن الأغنية استغرقت شهرين في كتابتها؛ مؤكدة أن «الجسمي» يمتلك صوتا قويا للغاية.

حفل حسين الجسمي في عمان

يحيى النجم الإماراتي حسين الجسمى حفلاً غنائيًا، في عمان، يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري، ويقدم توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا في مشواره.

وطرح حسين الجسمي مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان «ليه» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

حسين الجسمي يطرح «دلع واتدلع»

طرح المطرب حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان «دلع واتدلع»، وذلك في إطار احتفالاته بعيد الفطر المبارك عبر موقع «يوتيوب»، الأغنية غناء حسين الجسمي والحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع توما، وطرح الفنان حسين الجسمي عبر قناته الرسمية على موقع فيديوهات «يوتيوب»، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «طير المحبة»، كلمات ولي عهد دبي الشيخ حمدان بين راشد ال مكتوم، وألحان فايز السعيد توزيع نور هاشم، مكساج وماستر جاسم محمد.