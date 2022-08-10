«الإسكان»: بدء إجراءات تسكين العائدين بمثلث ماسبيرو 31 أغسطس

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا أمس، لمتابعة استعدادات إجراء القرعة، وتسليم الوحدات السكنية بمشروع تطوير «منطقة مثلث ماسبيرو»، لحاملي عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها.

بدء إجراءات تسكين العائدين.. 31 أغسطس

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم الإعلان عن إجراءات التسكين للسكان العائدين للمنطقة «السكن البديل»، من خلال محافظة القاهرة، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية الحضرية، بتاريخ 31 أغسطس الجاري، وخلال شهر من الإعلان يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة، وسداد رسوم تركيب العدادات.

وأضاف الوزير، أنه سيتم عقب ذلك إجراء القرعة العلنية للمواطنين الذين استوفوا جميع المستندات، حيث يتم خلالها تحديد الوحدة المخصصة لكل مواطن، وخلال شهر من إجراء القرعة يتم تسليم الوحدة للمواطن، وتحرير العقد الخاص بها.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من جراج سفلي بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي «تجاري»، بمسطح 16970 م2، ودور أول «جراج علوي»، بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة مثلث ماسبيرو، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منها من 18 طابقًا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 طابقًا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع «إداري» يتكون من بدروم ودور أرضي تجاري، و15 دورا متكررا.

3 أبراج سكنية بارتفاع 30 طابقًا

وأضاف وزير الإسكان: «جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويضم 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 طابقًا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، ويضم 8 شقق سكنية، و«فيلتين متميزتين»، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين «فندقي وسكنى»، وبرج إداري، وبدروم، على مساحة 8419 م2.