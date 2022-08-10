مطور عقاري: مدن الجيل الرابع تراعي الاستدامة والتكيف المناخي

قال المطور والخبير العقاري الدكتور أحمد العتر، إن السوق العقارية في مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية على حدٍ سواء، الأمر الذي يبرهن على قوة ومتانة القطاع، وحجم العوائد المتوقعة له، وبالتالي فإن مواصلة نمو قطاع التطوير العقاري في مصر يعني مزيد من فرص التشغيل، علاوةً على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

بناء جيل جديد من مدن الجيل الرابع

أضاف «العتر»، في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«الوطن» أن الحكومة نجحت في بناء جيل جديد من مدن الجيل الرابع، وهي مدن تراعي الاستدامة والتكيف المناخي ضمن مساعي الدولة لتقليص الانبعاثات وضمان الالتزام باتفاقيات المناخ، خلال بضع سنوات فقط، بتوجيهاتٍ من القيادة السياسية، لاستيعاب الزيادة الهائلة في النمو السكاني، وتوفير فرص العيش الكريم واللائق للمواطنين.

مدن جديدة ذكية

وعن قرارات مجلس الوزراء ووزير الإسكان، تخفيض استهلاك الكهرباء، أشاد «العتر» بالقرارات وقل إن المدن الجديدة، وخاصة الجيل الجديد منها مهيأ بشبكات بنية تحتية ذكية تقوم في بعضها على الطاقة الذكية، وبالتالي فإن هذه المدن تعكس نمط عيش مفضل لدى كثيرين.

مبادرة التمويل العقاري

وأشار «العتر» إلى أن الدولة تأخذ على عاتقها توفير السكن المدعوم للفئات من محدودي الدخل والأولى بالرعاية، علاوةً على أنها أوجدت العديد من المبادرات الداعمة لتمويل شراء تلك الوحدات، مثل مبادرة التمويل العقاري برعاية البنك المركزي المصري، بالتوازي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص الوطني للمشاركة بفاعلية في التنمية.

امتداد عمراني قوي شرق القاهرة

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة نموذجا للمدن الخضراء المستدامة التي عُرفت عالمياً خلال الفترة الأخيرة، وهي بمثابة إنجاز حقيقي وتعبير عن الحداثة، وتمثل زخم وامتداد عمراني قوي شرق القاهرة، تُحيي من خلاله العديد من المدن المحيطة وتدفع التنمية بها، معتبراً أن إقبال الشركات على الاستثمار في العاصمة الإدارية بمثابة تصويت على الثقة في جدارة تلك الخطوة الناجحة.

مدن الصعيد الجديدة

وأوضح أن القطاع حقق معدلات نمو كبيرة الفترة الماضية، وهو ما انعكس إيجاباً على معدلات وفرص التشغيل والتعاقدات الجديدة للمشروعات في مختلف المدن الجديدة، موضحاً أن الاهتمام بالصعيد من خلال بناء عدة مدن جديدة مثل المنيا وأسيوط وبني سويف ومدينة ناصر وغيرها، أمر غير مسبوق، ويوقف الهجرة الداخلية ويوطن التنمية داخل المحافظات بشكل يراعي اللامركزية.

خلق بنية تحتية قوية لسنوات

وتحدث المطور العقاري، عن تصدير العقار المصري، وما يتضمنه هذا الملف من فرص جديرة بتحقيق دفعة اقتصادية للقطاع وللاقتصاد ككل، ولفت أيضاً إلى عمليات التحديث التي تشهدها البنية التحتية مثل شبكات المياه ومحطات التحلية وإعادة التدوير والصرف، وهي كفيلة بخلق بنية تحتية قوية لسنوات طويلة.