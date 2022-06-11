مطوري القاهرة: مناقشة عدد من الموضوعات لمواجهة تحديات القطاع العقاري

عقد مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، اجتماعا عاما، لمناقشة عدد من الموضوعات، لمواجهة تحديات القطاع العقاري، وزيادة أوجه التنسيق بين أعضاء الجمعية والجهات الحكومية، على رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

«مطوري القاهرة» الجديدة تناقش آلية زيادة شقة في مشروعات بيت الوطن

وجاء في مقدمة الملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع، كيفية تنفيذ قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المتعلق بالسماح لزيادة وحدة سكنية في مشروع بيت الوطن المملوكة لأعضاء الجمعية، وحسب قوانين الهيئة والجهاز، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء مع الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف العام على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، خلال الأسبوع المقبل للوصول لآلية التنفيذ بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.

البستاني: نجهز لعقد مؤتمر يجمع شركات التطوير والتسويق لمناقشة تحديات القطاع العقاري

من جانبه، قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، هناك تعاون كبير بين الجمعية ووزارة الإسكان، مشيدا بالدور الذى تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية وعلى رأسها قطاع التخطيط والمتابعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وخاصة أعضاء الجمعية.

وأوضح البستاني، أن الملف الثاني الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع، ملف استمرارية معالجة إشكالية لافتات المواقع التنفيذية مع جهاز القاهرة الجديدة، وذلك للوصول لأفضل شكل قانوني يرضي الطرفين بما لا يكون هناك ضرر لأحد.

كما تمت مناقشة التحضير لمؤتمر التعاون المشترك بين شركات التطوير وشركات التسويق العقاري لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، حيث تم الاتفاق على أن يكون مؤتمرا ذا مستوى يليق بعنوانه والحضور الكرام، وأن يكون أجندة المؤتمر مفيدة للجميع وتكون سببا لسرعة عجلة المبيعات العقارية خلال الفترات المقبلة.

كوكبة من المتخصصين

وأضاف أنه تم التحضير لندوة «الفاليو انجينيرنج» والتي تختص بالأمور الهندسية والفنية والتنفيذية للمنشآت بحضور كوكبة من المتخصصين، وذلك لكسب ونقل الخبرات بين المطورين، ما يعمل على تسريع عجلة الإنتاج بالقطاع العقاري مع أسس هندسية سليمة ومدروسة.

مناقشة علاقة الجمعية بمجلس أمناء القاهرة الجديدة

كما تمت مناقشة علاقة الجمعية بمجلس أمناء القاهرة الجديدة، حيث تم الاتفاق على السعي الجاد لعقد لقاء مع رئيس مجلس الأمناء بشكل يليق بمهام المجلس والخدمات التي يقدمها، وذلك لعمل ربط مباشر بين أعضاء الجمعية والمجلس ساعيا لخدمة مدينة القاهرة الجديدة.