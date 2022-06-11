رئيس التحرير

محمود مسلم

مطوري القاهرة: مناقشة عدد من الموضوعات لمواجهة تحديات القطاع العقاري

البستاني: تعاون كبير بين الجمعية ووزارة الإسكان لمواجهة التحديات

كتب:

أيمن حمزة
05:19 م | السبت 11 يونيو 2022
المهندس محمد البستاني

المهندس محمد البستاني

عقد مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، اجتماعا عاما، لمناقشة عدد من الموضوعات، لمواجهة تحديات القطاع العقاري، وزيادة أوجه التنسيق بين أعضاء الجمعية والجهات الحكومية، على رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

«مطوري القاهرة» الجديدة تناقش آلية زيادة شقة في مشروعات بيت الوطن

وجاء في مقدمة الملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع، كيفية تنفيذ قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المتعلق بالسماح لزيادة وحدة سكنية في مشروع بيت الوطن المملوكة لأعضاء الجمعية، وحسب قوانين الهيئة والجهاز، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء مع الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف العام على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، خلال الأسبوع المقبل للوصول لآلية التنفيذ بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.

البستاني: نجهز لعقد مؤتمر يجمع شركات التطوير والتسويق لمناقشة تحديات القطاع العقاري

من جانبه، قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، هناك تعاون كبير بين الجمعية ووزارة الإسكان، مشيدا بالدور الذى تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية وعلى رأسها قطاع التخطيط والمتابعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وخاصة أعضاء الجمعية.

وأوضح البستاني، أن الملف الثاني الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع، ملف استمرارية معالجة إشكالية لافتات المواقع التنفيذية مع جهاز القاهرة الجديدة، وذلك للوصول لأفضل شكل قانوني يرضي الطرفين بما لا يكون هناك ضرر لأحد.

كما تمت مناقشة التحضير لمؤتمر التعاون المشترك بين شركات التطوير وشركات التسويق العقاري لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، حيث تم الاتفاق على أن يكون مؤتمرا ذا مستوى يليق بعنوانه والحضور الكرام، وأن يكون أجندة المؤتمر مفيدة للجميع وتكون سببا لسرعة عجلة المبيعات العقارية خلال الفترات المقبلة.

كوكبة من المتخصصين

وأضاف أنه تم التحضير لندوة «الفاليو انجينيرنج» والتي تختص بالأمور الهندسية والفنية والتنفيذية للمنشآت بحضور كوكبة من المتخصصين، وذلك لكسب ونقل الخبرات بين المطورين، ما يعمل على تسريع عجلة الإنتاج بالقطاع العقاري مع أسس هندسية سليمة ومدروسة.

مناقشة علاقة الجمعية بمجلس أمناء القاهرة الجديدة

كما تمت مناقشة علاقة الجمعية بمجلس أمناء القاهرة الجديدة، حيث تم الاتفاق على السعي الجاد لعقد لقاء مع رئيس مجلس الأمناء بشكل يليق بمهام المجلس والخدمات التي يقدمها، وذلك لعمل ربط مباشر بين أعضاء الجمعية والمجلس ساعيا لخدمة مدينة القاهرة الجديدة.

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان يوافق على مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية

«الإدارية العليا» تحدد اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية.. أبرزها إصدار تراخيص البناء

هيئة المجتمعات العمرانية.. حالات سحب قطع الأراضي من الفائزين بها

هيئة المجتمعات العمرانية عن تطوير مثلث ماسبيرو: «الحكومة وعدت وأوفت»

أسعار الوحدات السكنية بمشروع «نور».. «هيئة المجتمعات العمرانية» شريكا

هيئة المجتمعات العمرانية تشهد توقيع عقد إنشاء أول فندق سياحي بأسيوط

هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 44 فرصة استثمارية جديدة بـ15 مدينة 

3 خطوات للحصول على خدمات «هيئة المجتمعات العمرانية» الإلكترونية

تعرف على خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الإلكترونية

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة العبور

رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة يطالب بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد

صور.. رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة يفتتح المعرض العقاري المصري

جمعية مطوري القاهرة الجديدة: نستهدف مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية

التموين: تفعيل لجان اختيار الوظائف القيادية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

مذكرة تفاهم لفتح فرع لأشهر جامعة بريطانية في العاصمة الإدارية الجديدة

خبير عقاري: العاصمة الإدارية الجديدة مدينة لن تتكرر مرة أخرى
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.