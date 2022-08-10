مصدر بـ«التعليم»: تأكدنا من درجات الطالبة مريم.. حصلت على مجموع 12٪؜

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن المركز القومي للامتحانات، راجع نتيجة الطالبة مريم إبراهيم عزيز برسوم، التي أثير حولها الجدل خلال الأيام الماضية، بعد حصولها على مجموع 12.5% بالثانوية العامة، وتم التأكد من صحة درجاتها في كل المواد، لكن ذلك لا يعني حرمانها من التظلم على جميع الدرجات التي حصلت عليها في كل مادة.

المصدر: لو عايزة تتظلم من غير ما تدفع فلوس عادي

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مسئولي المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، توصلوا إلى رقم جلوس الطالبة مريم، من خلال اسمها الرباعي، وتم مراجعة كنترول أسيوط في بياناتها التفصيلية، فضلا عن الرجوع إلى «البابل شيت» الخاص بها في كل مادة، وتبين أن النتيجة المنشورة تخصها، وعليها أن تتظلم وتراجع أوراقها بنفسها لتتأكد من صحة ذلك.

المصدر: مستحيل تبديل ورقة إجابة طالب مع آخر

وقال المصدر: «لو عايزة تتظلم من غير ما تدفع فلوس أهلا وسهلا، لكن الحقيقة تظهر، ومستعدين إنها متدفعش لأي مادة، وتراجع درجاتها في كل المواد، ولو ليها حق تاخده»، مضيفا أن نفس الأمر ينطبق على الطالبة مهرائيل قلادة التي شككت هي الأخرى في درجاتها، مؤكدا أنه من المستحيل تبديل ورقة إجابة طالب مع آخر، لأن كل إجراءات التصحيح تتم إلكترونيا.

وفي نفس السياق، دعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة مريم إبراهيم عزيز برسوم، من محافظة المنيا والطالبة مهرائيل قلادة من القاهرة، لتقديم تظلمات علي نتيجة الثانوية العامة والاطلاع على أوراقهما، للوقوف علي حقيقة الادعاءات المنتشرة على مواقع السوشيال ميديا.