خطوات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022.. المادة الواحدة بـ300 جنيه

بدأ طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، تقديم خطوات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التظلمات، الذي فعّلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم، على أن يستمر العمل به حتى 18 أغسطس الحالي.

خطوات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم خطوات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، وترصد السطور التالية طرق وخطوات التظلم، في إطار خدمات «الوطن» المستمرة لمتابعيها وقرائها، خاصة من طلاب الثانوية العامة الراغبين في تقديم تظلم، أملاً في تحسين المجموع والدرجات، وهي كما يلي:

- التقديم من خلال الرابط الإلكتروني.

- يسجل الطالب في المديرية التعيلمية التي حصل منها الطالب على الثانوية العامة 2022.

- كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

- الضغط على «تسجيل دخول».

- إدخال بيانات الرقم القومي للطالب.

- اضغط على أيقونة «تدقيق الرقم القومي».

- تظهر التقاصيل الخاصة بنتيجة طالب الثانوية العامة 2022.

- يحدد الطالب عدد المواد التي سيقدم التظلم عليها.

- يظهر رقم يسدد من خلاله الطالب قيمة التظلم على المادة الواحدة 300 جنيه.

تسديد الرسوم إلكترونيًا

- الدفع في أي من المنافذ التالية: «فوري، ضامن، أمان، سداد، البريد المصري، وقتي، إيجي باي، مصاري، ممكن، خالص، وأموال».

- بعد تسديد قيمة الرسوم يدخل الطالب مرة أخرى على الرابط ويختار المواد التي يريد التظلم فيها.

- متابعة الموقع يوميًا لمعرفة موعد وتاريخ التوجه إلى مقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، حسب الموعد المحدد.

- حال تخلف الطالب عن الموعد يسقط حقه في التظلم.

- للاطلاع على التظلم يحق للطالب اصطحاب ولي الأمر فقط.

- يجب أن يكون بصحبة الطالب صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي له ولولي الأمر.

- يطلع الطالب على صورة من البابل شيت، ونموذج الإجابة الخاصة به ويبدأ في المقارنة، كما يحق له كتابة أي ملاحظات وفي النهاية التوقيع على النتيجة.

- ينتظر الطالب نتيجة التظلم.

- حال قبول التظلم يحق له استرداد قيمة الرسوم البالغة 300 جنيه.