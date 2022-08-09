نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022.. الرابط وطرق الاستعلام

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022، من أكثر الكلمات بحثا على مؤشر «جوجل» من جانب أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، للاستعلام عن موعد نتيجة التظلمات بعد الانتهاء من فحص جميع أوراق الإجابات المتظلم عليها (البابل شيت) وطرق الاستعلام عنها.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يجرى إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد الانتهاء من فحص الأوراق الخاصة بكل طالب.

وطالبت وزارة التعليم طلاب الثانوية العامة 2022 الذين تقدموا بطلبات تظلمات الثانوية العامة بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به، وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

- الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة من هنـــــــا.

- سداد مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال منافذ (البريد المصري- فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).

- اختيار المادة أو المواد التي يريد التظلم بها.

استرداد الرسوم في حالة الحصول على درجات

- تحديد موعد الاطلاع علي أوراق الإجابة (البابل شيت) في مقر التقدير العام المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

- فحص البابل شيت من قبل الطالب وولي الأمر، وعدم السماح لمدرس المادة.

- تحديد موعد لإعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022.

- في حالة تعديل الدرجات على نموذج الإجابة يجرى إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.