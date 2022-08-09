«التعليم» تدعو طالبة الـ12% للتظلم على نتيجتها

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة مريم إبراهيم عزيز برسوم، من محافظة المنيا، والطالبة مهرائيل قلادة، من محافظة القاهرة، وذويهم وكل من يود الإطلاع على نتيجته بالتقدم بتظلم رسمي للوزارة.

وأضافت في بيان رسمي لها، اليوم، أن «ذلك حتى نقف جميعا على حقيقة الادعاءات المنتشرة على مواقع السوشيال ميديا» وتهيب الوزارة بالمواقع الإعلامية عدم نشر مثل هذه الأمور قبل التحقق من صحة الادعاءات عن طريق تحقيق رسمي منضبط منعا لإثارة الفتن والتشكيك المتواصل.

وحصلت الطالبة مريم ابراهيم عزيز بمدرسة المحرص الثانوية بملوي جنوب المنيا، الحاصلة على مجموع 12% فقط بالثانوية العامة.