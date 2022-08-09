«التعليم» تعلن مصروفات فصول الخدمات بالثانوي الفني: 1500 جنيه سنويا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات الالتحاق بفصول الخدمات المسائية بالتعليم الفني بجميع أنواعها، وقيمتها 1500 جنيه، وذلك استنادا إلى القرار 16 لسنة 2010، وكذلك الرسوم والغرامات والاشتراكات الواردة في القرارات الأخرى.

آليات سداد المصروفات

وأشار الوزير إلى أن الطالب عليه سداد الرسوم من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني بالهيئة القومية للتوريد والشركات المتعاقد معها من جانب الوزارة، بموجب الرقم القومي للطالب على حساب صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن يقوم الصندوق بسداد النسبة الجهات الواردة بالقرارات الوزارية من المحصل الفعلي بموجب أمر دفع.

تنفيذ القرارات الوزارية عل طلاب الخدمات

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أن القرار الوزاري رقم (160) الصادر في 24 سبتمبر 2010، والخاص بتنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية نظام السنوات الثلاث، نص على أن يسدد الطالب 1500 جنيه كاشتراك سنوي عند الالتحاق بهذا النظام، وأن يسري على هؤلاء الطلاب جميع القرارات الوزارية المعمول بها في المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، ومنها القرار الوزاري الذي يصدر سنويا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس.

وطالبت وزارة التعليم المديريات التعليمية، بإتخاذ إجراءات النشر على كل ذوي الصلة، مشيرا إلى أن إدارات المدارس عليها تطبيق هذا القرا والمتابعة المستمرة من الإدارات المختصة بالرقابة على التنفيذ، وذلك حرصا على تطبيق القانون وصيانة المال العام، وحتى لا يتعرض المسؤولون للمساءلة القانونية حال المخالفة.