كلب ضال يعقر 22 شخصًا بينهم 5 أطفال و8 سيدات في الغربية.. اقتحم المنازل

تعرض 22 شخصًا بينهم 5 أطفال، في قرية إبشواي الملق، مركز قطور، بمحافظة الغربية، لعقر كلب ضال، أثناء سيرهم في شوارع القرية، ما أسفر عن إصابتهم بجروح وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، للحصول على المصل.

تحرير محضر بالواقعة

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة قطور، محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه الكلب.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى قطور، بحضور عدة أشخاص من بينهم أطفال وكبار، مصابين بجروح ما بين خفيفة إلى متوسطة، بعد تعرضهم للهجوم من قبل أحد الكلاب.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، تعرض حوالي 22 شخصًا إلى الهجوم من قبل أحد الكلاب الضالة، وعقرهم، في أماكن مختلفة ومتفرقة في الجسد، بينهم 5 أطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتم إخطار الطب البيطري للتعامل مع الكلب الضال، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين بالقرية.

شهود عيان: الضحايا أعمارهم متفاوتة.. والكلب هرب

كشف شهود عيان في القرية، عن أن المصابين 22 شخصًا، أعمارهم متفاوتة، بينهم 5 أطفال و8 سيدات، وفوجئ أهالي القرية، بمهاجمة الكلب الأهالي في الشوارع، واقتحام بعض البيوت وعقر أطفال داخلها، وقام الأهالي بمطاردة الكلب، غير أنهم لم يتمكنوا من ضبطه، مطالبين بسرعة التخلص من الكلب حفاظًا على سلامة المواطنين بالقرية.

وأوضح شهود العيان، في تصريحات لـ«الوطن» أن جميع المصابين حصلوا على المصل الخاص بالعقر، وتم السماح بالخروج من المستشفى، وما زال يتواجد 8 حالات جار إسعافها، ومن الإصابات التي تعرضوا لها العقر في الوجه.