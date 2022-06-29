القبض على عامل في واقعة «ضرب كلب ضال» بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالتعدي بالضرب على كلب ضال، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من عضوة بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان.

مقطع فيديو لاعتداء شخص بالضرب على «كلب ضال»

وقالت السيدة في بلاغها، إنها شاهدت مقطع فيديو على «فيس بوك» يقوم خلاله أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على «كلب ضال» بدائرة القسم، فقامت بالتوجه للمنطقة محل الواقعة، وعثرت على الكلب وقامت بإيداعه بالجمعية.

تحديد وضبط مرتكب الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة البحيرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.