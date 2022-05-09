مترو الأنفاق يكشف حقيقة وجود «كلب ضال» بأحد قطارات الخط الأول

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنّ حركة سير القطارات تتم بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الإثنين، إذ تبدأ ساعات التشغيل ومن الساعة 5.15 صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، من خطر الإصابة، مشددا على رفض اصطحاب الحيوانات الأليفة داخل القطارات.

«كلب ضال» في مترو الأنفاق

وعلق أحمد عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، على وجود أحد الكلاب الضالة داخل أحد قطارات مترو الأنفاق بالخط الأول «المرج الجديدة - حلوان»: «من لوائح استقلال مترو الأنفاق، عدم اصطحاب الحيوانات الأليفة داخل محطات وقطارات المترو حفاظا على أمان وسلامة الركاب، وأنه تم فحص الفيديو وكاميرات المراقبة داخل المحطات وتبين أن الكلب دخل المترو من محطة سطحية، ثم استقل أحد القطارات، وبعد اكتشاف الركاب وجوده، تم إنزاله في المحطة التي تليها وإخراجه نهائيا خارج المحطات».

إجراءات مشددة داخل المحطات للحد من كورونا

وأوضح عبدالهادي، أنّ شركة مترو الأنفاق تنفذ إجراءات مشددة داخل المحطات وعربات القطارات بصفة دورية، للحد من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا أنّ هناك غرامة فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات.

يذكر أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد أنّ الوزارة لديها خطط شاملة لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية، مشيرا إلى أنّ الوزارة تسعى لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، ويتم العمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى.