إصابة 12 طفلا بجروح بعد تعرضهم للعقر من كلب ضال في الفيوم

كلب ضال مسعور يصول ويجول في مختلف شوارع قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، أثار الرعب في قلوب الأهالي بعدما عقر 12 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة، تاركا إصابات مختلفة في أجسادهم بعدما غرز أسنانه إما في أقدامهم أو أيديهم أو مناطق متفرقة في أجسادهم، فيما جرى نقل الأطفال للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازم، وإعطائهم الأدوية اللازمة خاصةً مصل الكلب.

المستشفى تستقبل 12 طفلا

وقال أحمد محمود أحد أهالي قرية الخزان التابعة للوحدة المحلية بكفر محفوظ بمركز طامية بمحافظة الفيوم، أنّهم فوجئوا بوجود كلب ضال مسعور يجري في الشوارع، ويعقر كل من يقابله في وجهه، حيث عقر 12 طفلاً من قريتي الخزان ودار السلام، وجرى نقلهم إلى مستشفيات طامية المركزي، وسنورس المركزي، والفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابات بسيطة للأطفال

وأكد مصدر طبي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ جميع الأطفال إصاباتهم بسيطة، وحالتهم الصحية جيدة جداً، وتم التصريح بخروج الكثير منهم من المستشفى بعدما جرى عمل الإجراءات الطبية اللازمة، وإعطائهم المصل اللازم، موضحاً أنّهم سيستمرون في الحصول على المصل حسب الجرعات المحددة.

لا صحة لمقتل شابين بسبب عقر كلب

ونفى المصدر وقوع أية حالات وفاة في أي مكان بسبب عقر الكلب الضال، مؤكداً أنّ جميعها إصابات فقط، وإصابات بسيطة نظراً لتدخل الأهالي في كل مرة، مؤكداً على أنّ الأهالي طاردوا الكلب حتى أنهوا حياته منعاً لعقر أية أطفال آخرين.

تحصين كلاب الشوارع ضد السعار

على جانب آخر، تكثف مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، من حملاتها لتحصين الكلاب الضالة في شوارع القرى والعزب المختلفة بنطاق المحافظة، وذلك لمكافحة مرض داء الكلب «السعار» للحفاظ على حياة الأهالي، ومنعا لوقوع حوادث عقر الكلاب، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية للمواطنين بكيفية تجنب التعرض للعقر.